Правительство установит предельные цены на лекарства для госзаказчиков – «Коммерсантъ»

На создание информационной системы госзакупок лекарств Минздрав намерен потратить 70 млн руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на паспорт соответствующего нацпроекта, утвержденного 25 октября вице-премьером Ольгой Голодец. Она же является куратором проекта, а его руководитель — замглавы Минздрава Игорь Каграманян.

Создание информационно-аналитической системы мониторинга и контроля закупок лекарств (ИАС) президент еще в августе поручил Минэкономики, Минфину, Минкомсвязи и госкорпорации «Ростеху». На госнужды приходится примерно 30% рынка лекарств, или около 400 млрд руб., ежегодно. Сейчас разброс цен в разных регионах может отличаться на четверть. Цель проекта – снизить его на 60% в 2018 г., на 70% — в 2019 г. и на 90% — к 2025 г.

Система позволит установить единый подход к формированию начальной цены контракта на торгах, а также устанавливать факт сговора, если цены превышают установленный максимум, рассказал один из участников совещания.

Предполагается, что «дорожная карта» ИАС появится к 30 октября, а система заработает в тестовом режиме к 1 марта 2017 г. В окончательном варианте она должна быть запущена к 1 января 2018 г.