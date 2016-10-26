Улюкаев: Отток капитала из России в этом году не превысит $15 млрд

Чистый отток капитала из России по итогам 2016 г., скорее всего, не превысит $15 млрд, сообщил министр экономического развития Алексей Улюкаев, выступая в Совете Федерации.

«У нас в 2014 г. отток капитала превысил $153 млрд, в прошлом году сократился в три раза - до $52 млрд. В этом году сокращается примерно еще в четыре раза (...), по итогам года все еще минус, но совсем маленький, не больше $15 млрд», - сказал он.

По данным Минфина, отток капитала из России по итогам января–сентября 2016 г. составил $9,6 млрд.