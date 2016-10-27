Бельгия уговорила регионы одобрить торговое соглашение ЕС – Канада

27 октября согласительная комиссия сумела достичь согласия регионов Бельгии одобрить соглашение о создании зоны свободной торговли между Евросоюзом и Канадой (СЕТА). Как сообщает RTBF, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель объявил, что согласованный текст уже отправлен в структуры Евросоюза. 26 октября заседание комиссии было безрезультатным.

Законы Бельгии допускают, что отдельные регионы могут заблокировать решение федеральных органов власти, в том числе и по вопросам, связанным со всем Евросоюзом. Еще 27 стран ЕС были за соглашение с Канадой. Однако подписать его в назначенный срок – 27 октября – не удалось из-за возражений Валлонии, региона Брюссель и Французского сообщества, предстоящий в этот день саммит с Канадой пришлось отменить. В Валлонии против CETA возражали из опасений, что соглашение ударит по возможностям сельхозпроизводителей и подорвет положение предприятий, которыми управляют муниципалитеты. Сообщалось, что Брюссель собирался провести с несогласными регионами дополнительные переговоры.