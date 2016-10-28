В Минфине обсуждают введение пособия по бедности

При определении объема социальных выплат государству важно понять «принцип нуждаемости, заявила в интервью «Российской газете» первый зам глав Минфина Татьяна Нестеренко. «Сегодня было бы правильно и нам перейти на применение принципа нуждаемости при назначении отдельных социальных выплат и обсудить возможность введения нового вида выплаты – пособия по бедности.

Потенциальными получателями эго пособия могли бы стать «семьи с детьми до 16 лет, особенно семьи с двумя и более детьми и одним работающим родителем», - поскольку именно эти категории чаще всего оказываются нуждающимися. Для определения принципов новой выплаты «необходимо законодательно определить понятие «нуждаемость», единые критерии нуждаемости, порядок оценки доходов и имущества семьи или одиноко проживающих граждан, круг лиц, относящихся к членам семьи. А также повысить уровень открытости таких мер господдержки. При этом Нестеренко оговорилась, что до 2019 г. в бюджете мер такой поддержки не предвидится.