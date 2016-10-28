В Антарктике появится международная природоохранная зона

В Антарктике появится природоохранная зона площадью более 1,5 млн кв. км. Она находится в море Росса, и на большей части ее территории будет полностью запрещен вылов рыбы, пишет Guardian. Соглашение будет действовать в течение 35 лет. Его подписали Евросоюз и еще 24 страны по итогам ежегодного совещания Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ, CCAMLR).

Создать такую зону предлагали США и Новая Зеландия. Переговоры о ее создании начались в 2012 г., напоминает Deutsche Welle. Поддержать идею долго не соглашалась Россия и некоторые другие страны, которые не хотели негативных последствий для своего рыболовства. Только сейчас странам - участницам АНТКОМ удалось обо всем договориться.

«На нынешнем совещании вопрос о создании МОР [морского охраняемого района] в море Росса рассматривался в комплексе и был найден компромисс, учитывающий и природоохранные, и рыбохозяйственные аспекты, - сообщил ТАСС замруководителя российской делегации на совещании АНТКОМ Дмитрий Кременюк. - Определенная озабоченность оставалась у нас, у Китая и Японии, тем не менее, стремясь к сотрудничеству, участники совещания сумели вопрос об охраняемом районе в море Росса согласовать». По его словам, внутри зоны останется особая зона исследований, которая учреждается на 30 лет и где возможен промысел с дополнительными ограничениями, и это важно для России, поскольку «там концентрируется флот и там ведется промысел антарктического клыкача».

«Россия сохранила право вести там промысел с точки зрения объемов вылова, общая площадь зоны была немного увеличена, но произошла модификация ее районов, которая еще требует дополнительной оценки. В частности, эта зона включает в себя районы, где раньше промысел не велся, в других входящих в нее районах сложная ледовая обстановка, в третьих - большие глубины», - сказал замруководителя делегации. Он добавил, что соглашение вступит в силу 1 декабря 2017 г.