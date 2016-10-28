Голодец: Введение пособия для бедных в правительстве не обсуждается

Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что вопрос о введении нового пособия для бедных в правительстве не обсуждается. «У нас в правительстве такая тема не рассматривалась. Это вопрос к министерствам, сотрудники которых позволяют высказывать свое личное мнение», – сказала Голодец.

Ранее первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко сообщила, что в Минфине обсуждают введение пособия по бедности.

Потенциальными получателями эго пособия, по ее словам, могли бы стать «семьи с детьми до 16 лет, особенно семьи с двумя и более детьми и одним работающим родителем», поскольку именно эти категории чаще всего оказываются нуждающимися.