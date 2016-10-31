Добиться дефицита бюджета в 3,1% ВВП в 2017 году будет сложно – Кудрин

Добиться дефицита бюджета в 3,1% ВВП в 2017 г. будет сложно, считает председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«В этом году дефицит бюджета будет примерно 3,7%, может, 3,9%. В следующем году запланировано 3,1%, этого очень сложно добиться», – сказал Кудрин в рамках конференции «Антимонопольное регулирование в России».

21 октября Госдума одобрила в первом чтении поправки в бюджет 2016 г., которые закрепили ухудшение прогноза по дефициту бюджета до 3,7% ВВП. Позднее, 28 октября, при внесении в Госдуму проекта бюджета на 2017–2019 гг. в сопроводительных материалах Минфин ухудшил прогноз по дефициту федерального бюджета по итогам 2016 г. до 3,9% ВВП с плановых 3% ВВП.

Согласно проекту бюджета на 2017–2019 гг. дефицит бюджета в 2017 г. составит 2,753 трлн руб., т. е. правительство считает возможным уложиться в дефицит бюджета в 3,2% ВВП с последующим сокращением.