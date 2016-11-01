Кадырова не устроило предложение Минфина сократить бюджет Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал предложение федерального Минфина по сокращению бюджета республики. «Нас не может устраивать предлагаемый Минфином РФ вариант проекта бюджета», - написал он на своей странице в Instagram. Кадыров заявил, что «в предыдущие годы, учитывая экономическую обстановку в стране, мы соглашались со всеми предложениями Минфина. Несмотря на исключительно тяжёлую послевоенную ситуацию, бюджет Чечни был секвестирован. Мы и с этим согласились».

С 2007 по 2015 г. Чечня получила из федерального бюджета в виде субсидий, субвенций и дотаций 539 млрд руб., их средний ежегодный объем составлял 60 млрд руб, говорилось в исследовании РБК в начале 2016 г. За этот период объем помощи республике снижался всего дважды — в 2010 г. и 2013 г. В прошлом году финансирование Чечни выросло до 61,3 млрд руб. – на 8%, тогда как по остальным регионам сократилось в среднем на 3%, говорила директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

Кадыров пишет о другом. «Во многих регионах, где и в помине не было войны, бюджеты были полностью одобрены с учётом предложений властей субъектов», - отмечает он, говоря об упразднении ФЦП «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)». Глава Чечни указывает, что «если и дальше продолжится практика урезание бюджета, республика не сможет развиваться, нам не удастся выполнить взятые на себя социальные обязательства». Своему правительству он поручил проработать вопрос на федеральном уровне – «определить самые приоритетные направления» в проекте бюджета.