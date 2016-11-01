Компании получат из бюджета 1 млрд рублей на высокотехнологичное оборудование

Правительство России направило 1 млрд рубл. российским организациям на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий нового высокотехнологичного оборудования в 2016 г., передает Прайм со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Непосредственно за распределение бюджетных субсидий будет отвечать Минпромторг. Из справки документу следует, что такая мера господдержки позволит решить проблемы с выводом пилотной партии оборудования на рынок в условиях отсутствия опыта эксплуатации. Кроме того, выпуск и реализация начальной партии связаны с повышенными издержками, которые не позволяют сформировать привлекательные для потребителей условия.