МВФ предостерег Россию от слишком жесткой бюджетной политики

МВФ считает, что России целесообразно смягчать денежно-кредитную политику и избегать чрезмерного ужесточения финансово-бюджетной политики. Такие рекомендации содержатся в новом обзорном региональном докладе фонда по Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе, представленном в среду в Вильнюсе и распространенном в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне.

«Хотя укрепление цен на сырьевые товары и помогает российской экономике, она все еще находится в состоянии рецессии и не полностью использует свой потенциал, - указывается в документе. - Поэтому чрезмерное ужесточение финансово-бюджетной политики представляется преждевременным».

«Вместе с тем, - продолжают авторы доклада, - для поддержки (экономического) оздоровления и компенсации более жесткого финансово-бюджетного подхода денежно-кредитную политику следует и дальше смягчать, но лишь темпами, соразмерными снижению базовой инфляции и инфляционных ожиданий».

«В среднесрочной политике необходимо отвечать на вызов упавших цен на нефть, для чего требуется качественная и устойчивая финансово-бюджетная корректировка», - утверждают эксперты МВФ.

Прогнозы динамики ВВП России в новом докладе остались прежними. Как и в октябре, когда уточнялись глобальные оценки, МВФ ожидает в нынешнем году сокращения российского ВВП на 0,8%, а в 2017 г. - роста на 1,1%.