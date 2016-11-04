Медведев: Размещение российских резервов в юанях сделает финансовую ситуацию в мире стабильнее

Россия заинтересована в размещении части своих резервов в юанях, это сделает финансовую ситуацию в мире более стабильной, заявил в интервью Центральному китайскому телевидению премьер-министр Дмитрий Медведев. Его цитирует ТАСС. Он напомнил, что качество юаня как резервной валюты «вполне соответствует уровню развития китайской экономики, и это признано международными финансовыми институтами».

Премьер напомнил, что в кризис 2008 г. возник вопрос, можно ли доверять мировой валютной системе, которая основана на одной, может быть, двух валютах - долларе и, отчасти, евро. «И тогда мы задумались над тем, что для нормального функционирования мировой экономики необходимо, чтобы валютная система состояла из мультивалютного блока, она должна стать мультивалютной. И одним из элементов такой мультивалютной системы, на мой взгляд, более стабильной, является приход юаня в качестве резервной валюты», - сказал он.

Медведев ждет появления новых современных финансовых технологий, в том числе блокчейн. «А если эти технологии будут внедрены в финансовую жизнь, то, по всей вероятности, исчезнут очень многие инструменты регулирования, о которых еще совсем недавно мы активно говорили и которые сегодня вовсю применяются, включая, например, извещения SWIFT и некоторые другие. Это будущее, но нам всем нужно к этому будущему готовиться», - цитирует ТАСС.

России и Китаю, по мнению Медведева, надо выстраивать защищенную автономную финансовую систему, которая бы минимально была подвержена политическим рискам и давлению извне. Сейчас стороны изучают вопрос по сопряжению российской национальной платежной системы банковских карт, карты «Мир», и системы UnionPay, напомнил он. В Москве считают, что это также повысило бы надежность расчетов. Премьер напомнил, что сейчас разные страны пытаются применять «всякого рода политические средства давления», например американские финансовые институты и финансовые власти периодически штрафуют европейские банки.

«Говорят: вот там с французского банка мы возьмем 10 млрд евро, а с немецкого банка возьмем 7 млрд евро. Наши европейские партнеры с этим соглашаются. Я сейчас даже не о природе этих споров говорю, а о том, что мы должны защищать наши финансовые системы: китайцы должны защищать свою систему, Россия должна защищать свою систему. И в этом смысле такого рода кооперация очень полезна, потому что в этой ситуации никто не сможет заблокировать развитие финансового трафика», - сказал Медведев.

Россия, по словам премьера, заинтересована в предсказуемом развитии китайской экономики и готова для этого совместно работать с партнерами из КНР. Правительство России реализует план стимулирования экономики, призванный создать новые точки роста и ускорить темпы экономического роста. Медведев считает, что это актуально и для экономик США и Европы, и для экономики Китая, где также происходит замедление темпов роста.

Премьер считает, что достичь поставленной цели по товарообороту между двумя странами в $200 млрд к 2020 г. возможно, но для этого необходимо развивать не только традиционную торговлю, но и такие сферы сотрудничества, как энергетика и высокие технологии. Он напомнил, что в 2015 г. началось строительство восточного маршрута газопровода «Сила Сибири». Также он призвал развивать и проекты в сфере высоких технологий, связанные с созданием новой техники. «Я имею в виду и широкофюзеляжный самолет, и тяжелый вертолет, и целый ряд проектов в области высоких технологий. Мне кажется, что если мы таким образом отнесемся к диверсификации взаимной торговли, то эта планка, о которой мы условились несколько лет назад, будет вполне по силам нашим странам», - резюмировал он.