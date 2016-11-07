РСПП не поддержал план ФАС по развитию конкуренции – «Коммерсантъ»

Представители крупного бизнеса из РСПП направили в Федеральную антимонопольную службу критический отзыв на программный документ ведомства – «Национальный план развития конкуренции», а также на проект президентского указа об основных направлениях антимонопольной нацполитики на 2017-2018 гг. Это произошло еще в конце сентября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы.

РСПП высказывает претензии не только к тому, что ФАС просит себе лишние полномочия, но и к сути плана. В письме в службу за подписью главы союза Александра Шохина говорится, что бизнес «не поддерживает» идеи ФАС. Развитие конкуренции не является конечной целью органов власти, а лишь средством стимулирования экономического роста. Из письма следует, что в некоторых отраслях развитие конкуренции может «входить в противоречие с иными государственными задачами». Так, потребованное президентом в послании 2015 г увеличение числа успешных компаний можно было бы эффективно обеспечить за счет отраслевых программ поддержки, считают авторы.

Предприниматели просят разъяснить пункт указа, в котором речь идет о недопустимости дискриминации. Идет ли речь о относится ли это к контрсанкциям или к преференциям для российских товаров при госзакупках. РСПП возражает против ранее заявленных инициатив ФАС: обязанности компаний с выручкой больше 7 млрд руб. осуществлять закупки у малого бизнеса, внедрения антимонопольного комплаенса, закрывать перечень электронных закупок для госкомпаний, а также против процедуры «оценки воздействия законопроектов на конкуренцию». Издание утверждает, что последняя норма из финальных редакций документа уже исключена.