Китай предложил Украине создать зону свободной торговли

Китай предложил Украине создать зону свободной торговли и надеется, что украинская сторона активно изучит этот вопрос. Как передает УНИАН, об этом посол КНР в Киеве Ду Вэй заявил на форуме о развитии на Украине инфраструктурного проекта «Шелковый путь».

Он добавил, что проект без участия Украины будет неполным, а его реализация - немыслимой. Украина войдет в создаваемую Китаем ассоциацию по продвижению экономического сотрудничества «Шелковый путь» вместе с еще 20 странами.

Ранее сообщалось, что Китай создает фонд в 10 млрд евро для инвестиций в Восточную Европу. Фонд будет создан на основе учрежденной КНР холдинговой компании Sino-CEEF, призванной активизировать сотрудничество Китая и ЕС. Интерес к инвестированию в новый фонд уже проявили ряд государств Центральной и Восточной Европы, а также отдельные компании и финансовые организации, напоминает УНИАН.