Медведев опасается распада ВТО

Премьер-министр Дмитрий Медведев опасается распада ВТО. По его словам, это приведет к проблемам в мировой экономике, передает ТАСС.

По итогам встречи с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном Медведев напомнил о сложностях вступления России в ВТО. «Очень долго не давали зайти в ВТО ни России, ни Китаю, были опасения, что будут какие-то проблемы внутри страны, в отдельных отраслях», - отметил Медведев.

По его словам, Россия старалась «выторговать для себя более приличные условия, как это делают все современные государства».

«Сейчас у нас опасения другого порядка: как бы это самое ВТО не развалилось и в результате в международных торговых отношениях не возникло проблем, связанных с регулированием основных процессов в мировой торговле, в мировой экономике», - заявил Медведев.