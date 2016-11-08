Главы четырех районов Подмосковья решили преобразовать их в городские округа – «Коммерсантъ»

Главы Люберецкого, Рузского, Истринского и Талдомского районов Московской области заявили о желании преобразовать их в городские округа. Как сказал источник «Коммерсанта» в Мособлдуме, в перспективе городскими округами должны стать все 29 муниципальных районов Подмосковья. По его словам, скоро в городские округа будут преобразованы также Коломенский, Можайский, Наро-Фоминский, Серпуховский, Павлово-Посадский районы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в конце октября заявил, что преобразование муниципальных районов в городские округа продолжится. Он добавил, что такие решения будут приниматься только с согласия населения.

В прошлом году городскими округами уже стали Каширский, Егорьевский, Мытищинский, Шаховской, Озерский, Серебряно-Прудский, Подольский районы. Преобразование Одинцовского района отложено, потому что там против выступил город Голицыно.

Глава Серпуховского района Александр Шестун считает, что объединение в городские округа «фактически уничтожит мелкие населенные пункты». По его словам, в результате все значимые полномочия – по градостроительным, земельным вопросам – «область взяла себе вместе с финансами». Он объяснил, что в каждом поселении бюджет составляет 40–50 млн руб., и эти деньги расходуются на нужды населения, а после преобразования в город «люди ничего не будут решать» и мелкие населенные пункты будут забыты.