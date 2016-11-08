ФНС, ФТС и Росимущество оценивают поступления в бюджет пессимистичнее Минфина – Голикова

Федеральная налоговая служба (ФНС), Федеральная таможенная служба (ФТС), Росимущество и Росалкогольрегулирование оценивают поступления в бюджет пессимистичнее Минфина. Об этом заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«Начиная с 2017 г. главные администраторы доходов на основе утвержденных методик должны представлять в Минфин свои оценки. Наш анализ показал, что расхождения между оценками Минфина и тех главных администраторов, которые являются наиболее крупными – ФНС, ФТС, Росимущество, Росалкогольрегулирование, – они планируют более низкие доходы, чем планирует Минфин в бюджете. Разница составляет по трем годам 298 млрд, 502 млрд и 630 млрд руб.», – сказала она.