Поправки в бюджет для выплаты военным пенсионерам 5000 рублей подготовят до пятницы

Министерство труда и Министерство обороны до пятницы подготовят поправки в бюджет 2017-2019 гг. для единовременной выплаты в размере 5000 руб. военным пенсионерам, сообщил руководитель Минтруда Максим Топилин, выступая в Госдуме.

«И вы меня просили прокомментировать вопрос с корректировками по 5000 руб. (выплаты военным пенсионерам). Завтра второе чтение, надо за завтра успеть написать соответствующие поправки, либо до пятницы. Посмотрим, как успеем написать», - сказал Топилин. Он добавил, что для разработки поправок необходимо привлечь представителей Минобороны.

1 ноября вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что единовременную выплату в 5000 руб. получит большинство российских пенсионеров, но пенсионная система военных имеет свои особенности. В ее пресс-службе пояснили, что право на выплату 5000 руб. имеют пенсионеры, «которые получают страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению».

В понедельник президент Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законопроект о единовременной денежной выплате, чтобы эта мера поддержки коснулась всех категорий пенсионеров, в том числе и военных.