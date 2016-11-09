Всемирный банк: Ужесточение бюджетной политики скажется на двух третях российских регионов

Ужесточение бюджетной политики правительства и сокращение трансфертов может оказать негативное влияние на две трети регионов России, считает Всемирный банк. Как передает ТАСС, это говорится в докладе ВБ.

«Ужесточение бюджетной политики может повлечь за собой сокращение трансфертов региональным бюджетам, которое повлияет на состояние двух третей российских регионов, где на долю таких трансфертов приходится от 15% до 50% доходов бюджета. Принимая во внимание озабоченность по поводу уровня долга, многим местным органам власти будет трудно поддерживать расходы бюджета», - говорится в докладе.