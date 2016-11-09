Международные резервы России в октябре снизились на 1,8%

Объем международных (золотовалютных) резервов России в октябре 2016 г. снизился на $7,002 млрд, или на 1,8%, до $390,741 млрд с $397,743 млрд. Такие данные приводятся на сайте ЦБ РФ.

В январе - октябре 2016 г. резервы увеличились на $22,342 млрд, или на 6,1%, с $368,399 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в октябре снизилась на $1,081 млрд, или на 1,7%, до $64,431 млрд, его доля в резервах в октябре осталась на рекордном уровне 16,5%.

Объем валютной ликвидности, полученной банками-резидентами у ЦБ на возвратной основе, в октябре уменьшился на $0,702 млрд до $9,202 млрд, в январе - октябре 2016 г. - на $12,965 млрд, или в 2,4 раза, с $22,167 млрд.