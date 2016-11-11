Улюкаев увидел в избрании Трампа хороший шанс для отмены антироссийских санкций

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев увидел в избрании президентом США Дональда Трампа хорошую возможность для снятия с России западных экономических санкций. «Могу лишь сказать, что открывается «window of opportunity» («окно возможности»). И мы этим воспользуемся», - приводит «Прайм» его ответ на вопрос корреспондента газеты Welt. «Россия ни на кого не делала ставок и никому не отдавала предпочтения. Но есть возможность, что Трамп свободен от тех обязательств, которые на себя взяла Хиллари Клинтон, поскольку она была включена в нынешнюю система принятия решений», - сказал он.

Российский министр в то же время предостерег от завышенных ожиданий в отношении администрации нового президента США. Он напомнил, что с приходом в Белый Дом Барака Обамы 8 лет назад у российской элиты были «большие ожидания», однако «результат потом оказался совершенно иным».

Сейчас санкции для российской экономики «носят символический характер», считает министр экономики, признавая, что «первый год они больно ударили по нам». Вопрос о продлении санкций против России раскалывает Европу, считает Улюкаев. «На национальном уровне есть эти добрые намерения - по меньшей мере, в большинстве стран так называемой старой Европы. Но в новых странах ЕС все немного по-другому», - сказал он.