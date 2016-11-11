Закон о выплате пенсионерам по 5000 рублей прошел третье чтение

Госдума приняла в третьем чтении закон о единовременной выплате 5000 руб. пенсионерам, сообщает «Интерфакс». Выплата состоится в январе 2017 г., по 5000 руб. получат те, кто постоянно проживает в России и на 31 декабря 2016 г. является получателем пенсии от Пенсионного фонда России, то есть успел до этого момента оформить пенсию и хотя бы один раз ее получить.

Недавно в закон была внесена поправка о выплате этой суммы и военным пенсионерам, а также пенсионерам МЧС, ФСКН, ФСИН и войск Национальной гвардии и членам их семей.

Закон не коснется российских пенсионеров, проживающих на территории Приднестровья, Белоруссии и других стран, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, эта сумма не будет учитываться при очередной индексации пенсий в 2017 г.

Первый замруководителя фракции «Единой России», член комитета по труду Андрей Исаев напомнил, что индексация пенсий проводится дважды в году - 1 февраля и 1 августа. «Средний размер пенсии в России составляет 13 200 руб. Доиндексацию следовало провести на 8,5% - это примерно 1000 руб. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь - вот эти 5000 руб.», - цитирует его ТАСС. «13 200 руб. - это средняя температура по больнице. Есть значительное число людей, которые получают пенсию ниже средней», - добавил он. По его словам, в случае доиндексации многие получили бы меньше денег, чем эти 5000 руб., а также доиндексация не коснулась бы военных пенсионеров, работающих пенсионеров и людей, получающих социальную пенсию.