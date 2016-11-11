Путин сообщил о стабилизации ситуации в экономике

Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на стабилизацию ситуации в экономике, говорить о кардинальном улучшении пока рано. Это он сказал в пятницу, 11 ноября, на совещании по экономическим вопросам.

Президент отметил небольшой рост промышленного производства - на 0,3%. «Думаю, что у нас есть все основания поздравить селян с этим результатом, поздравить с хорошей работой», - отметил он.

Путин призвал удержать дефицит федерального бюджета в пределах плановых значений - 3,7% ВВП. Он признал, что есть риск его увеличения на 0,1-0,2 процентного пункта.

Политик добавил, что инфляцию удается удерживать в приемлемых рамках, с начала года по 7 ноября эта цифра составила 4,7%. «В целом это хороший показатель», - указал он.

По словам российского лидера, показатель безработицы находится на сравнительно невысоком уровне, в этом году он в среднем составил 5,6%.