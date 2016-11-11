Трендовая инфляция в России в октябре замедлилась до 7,9% с 8,1% в сентябре

Трендовая инфляция в России в октябре 2016 г. замедлилась до 7,9% против 8,1% в сентябре. Такая информация содержится в материалах Банка России. Это, по мнению регулятора, отражает ослабление инфляционного давления.

«При сохранении текущих тенденций динамики цен и монетарных агрегатов мы ожидаем дальнейшего постепенного снижения оценок трендовой инфляции», - говорится в сообщении ЦБ.

При этом регулятор указывает, что риски отклонения инфляции в России от цели (в 4%) в конце 2017 г. сохраняются.

Показатель трендовой инфляции принимается Банком России в расчет при принятии решений о ключевой ставке.