Минфин планирует повысить минимальные цены на коньяк

Минфин планирует повысить минимальные цены на коньяк. В рознице цена может возрасти до 333 руб. за бутылку (0,5 л).

Уведомление о разработке соответствующего приказа размещено на едином портале раскрытия информации.

Как сообщается в документе, повышение минимальных цен на коньяк позволит сократить долю фальсификата на алкогольном рынке и повысит инвестиционную привлекательность отрасли.

Кроме того, «принятие данной меры приведет к финансово-экономическому укреплению предприятий и к повышению качества и увеличению объемов находящегося в обороте легального коньяка», говорится в уведомлении.

Предлагаемый размер минимальной цены ведомство пока не обнародовало.

Между тем, как сообщили «Интерфаксу» источники на рынке, речь идет о том, чтобы в рознице цена на коньяк составляла 333 руб. за бутылку (0,5 л), отпускная цена - 285 руб., оптовая - 300 руб.

Между тем Союз производителей коньяка ранее предлагал в качестве минимальных более высокие цены: в рознице - до 400 руб. за бутылку, отпускная - 300 руб., оптовая - 320 руб.

В настоящее время минимальная розничная цена на коньяк - 322 руб. за бутылку (0,5 л.), отпускная - 250 руб., оптовая - 262 руб.

Минимальные цены на коньяк устанавливаются с 2011 г. Последний раз они повышались в январе 2014 г.