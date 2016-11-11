Гуриев верит в перспективы экономики России

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев заявил, что оптимистично смотрит на развитие экономики России и верит в проведение реформ и создание процветающего демократического общества в стране. Об этом он заявил в пятницу, 11 ноября, на встрече со студентами Российской экономической школы (РЭШ) и бизнес-школы «Сколково».

«Когда это будет, я не могу сказать, но, безусловно, я остаюсь оптимистом и желаю вам разделять мою оптимистическую точку зрения», - добавил экономист.

По его мнению, санкции западных стран и падение цен на нефть не являются основными проблемами российской экономики. Главная проблема - отсутствие реформ и низкий уровень привлекательности для инвесторов. «Мне кажется, нужно заниматься тем, о чем уже много говорили: инклюзивные институты, повышение привлекательности для бизнесменов и инвесторов», - отметил Гуриев.

Гуриев был назначен главным экономистом ЕБРР год назад, однако вступил в должность осенью этого года. В 2013 г. Гуриев покинул пост ректора РЭШ и уехал во Францию, заявив, что чувствует угрозу своей свободе и не вернется до тех пор, пока она не исчезнет. Он объяснял свое решение действиями следователей, которые провели обыск в его офисе и скопировали электронную переписку за пять лет в рамках так называемого второго дела ЮКОСа.

В пятницу он признал, что остается российским гражданином и не получал гражданств других стран. «Я являюсь международным чиновником, поэтому в этом смысле, может быть, я действительно европейский экономист, но при этом российский экономист тоже», - подчеркнул Гуриев, приехавший в Россию впервые за 3,5 года.