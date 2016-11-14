Отток капитала из России будет меньше $20 млрд в 2016 году – Набиуллина

Отток капитала из России в 2016 г. будет меньше $20 млрд, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на объединенном заседании комитетов Государственной думы по финансовому рынку, по бюджету и налогам и комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

«Отток капитала из России останется на низком уровне, на всем прогнозном периоде (2017-2019 гг.) около $25 млрд, а в этом году мы ожидаем меньше $20 млрд», - сказала Набиуллина.