Brent подорожала до $45,1 после оптимистичных заявлений ОПЕК

Нефть дорожает во вторник из-за обнадеживающих заявлений представителей ОПЕК.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех призвал членов ОПЕК достичь консенсуса, чтобы реализовать договоренности об ограничении добычи, достигнутые в Алжире в конце сентября, сообщает Reuters со ссылкой на алжирское информагентство APS. Очередная встреча картеля состоится 30 ноября в Вене.

Поддержку нефтяным ценам также оказали ожидания того, что американские производители сланцевой нефти в декабре сократят добычу до минимума с апреля 2014 г. – 4,5 млн баррелей в сутки.

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,776% до $45,10 за баррель. WTI подорожала на 1,52% до $44,08 за баррель.