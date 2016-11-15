Аналитики увидели угрозу приватизации «Роснефти» в связи с задержанием Улюкаева

Сделка по приватизации «Роснефти» до конца года может оказаться под угрозой в связи с задержанием министра экономического развития Алексея Улюкаева, считают аналитики инвестиционной компании «Атон». Их отчет цитирует ТАСС. «Улюкаев играет одну из ключевых ролей в приватизации "Роснефти" (19,5%), поэтому его арест может поставить под угрозу закрытие сделки до конца года», – считают они.

Аналитик «Открытие капитала» Артем Кончин также сказал ТАСС, что, по его мнению, сделка по приватизации «Роснефти» может затормозиться, так как Минэкономразвития является ключевым министерством для этого процесса. «Рынок и так не в самом лучшем состоянии, а планка по этой сделке была установлена довольно высокая. Пока непонятно, как будет действовать Минэкономразвития в ближайшее время и как оно должно быть вовлечено в процесс», – сказал он.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев высказывал надежду на то, что сделку по приватизации 19,5% «Роснефти» удастся завершить до конца года, напоминает ТАСС.

В ночь на 15 ноября Следственный комитет сообщил, что Улюкаев задержан и против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев якобы получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), следует из сообщения комитета. Кто дал взятку министру, неясно. Взятка ему была передана под контролем силовиков в ходе следственного эксперимента.

Пакет акций «Башнефти» «Роснефть» купила в соответствии с законодательством России на основе лучшего коммерческого предложения, сделанного банку-оператору, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе «Роснефти». Действия СКР там комментировать отказались. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил АНИ, что «сделка по покупке "Башнефти" сверхкорректная и ей ничего не угрожает».