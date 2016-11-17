Великобритания заплатит до 65 млрд евро за выход из ЕС – Politico

Великобритания перед выходом из Евросоюза должна будет заплатить 55-65 млрд евро, чтобы покрыть существующие бюджетные обязательства, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС. Большая часть этих средств будет направлена на выплату пенсий госслужащим ЕС.

Издание отмечает, что если Великобритания откажется выполнять свои финансовые обязательства, ЕС может подать на британское правительство в международный суд.

Ранее сообщалось, что представители ЕС, готовящиеся обсуждать с Великобританией ее выход из союза, рассчитывают заключить с ней предварительное соглашение к середине 2018 г. и получить от нее 40-60 млрд евро за выход из блока.