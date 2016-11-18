Силуанов: Расходы бюджета сокращены не будут

Правительство не будет сокращать расходы бюджета, будет меняться лишь их структура, заявил в Госдуме министр финансов Антон Силуанов. Как сообщает ТАСС, он представил проект бюджета на 2017-2019 гг. перед первым чтением законопроекта.

«В бюджете, несмотря на все ограничения, в полном объеме предусмотрено выполнение социальных обязательств, предусмотрены индексация пенсий, пособий в соответствии с действующим законодательством. Учтены необходимые расходы на повышение заработных плат. Надежность заключается в том, что независимо от внешнеэкономических изменений мы профинансируем в полном объеме все первоочередные обязательства государства. При любых изменениях внешнеэкономической конъюнктуры все первоочередные социально значимые расходы будут исполнены на протяжении прогнозируемой трехлетки», - сказал он.

Улучшение администрирования налогов позволит ежегодно привлекать в бюджет доходы в размере от 150 млрд до 200 млрд руб., считает чиновник.

Также он предупредил, что серьезное увеличение заимствований на внутреннем рынке может отрицательно сказаться на процентных ставках.

Правительство планирует постепенно сокращать объемы бюджетных кредитов регионам из-за снижения процентных ставок на рынке, сказал также министр. «Бюджетные кредиты - мы со следующего года планируем все-таки сокращать кредитную поддержку, имея в виду, что процентные ставки на рынке снижаются и для субъектов РФ будут более дешевые рыночные кредиты», - цитирует ТАСС. По словам чиновника, при этом под бюджетные кредиты в бюджете на следующий год предусмотрено 100 млрд руб.

По словам Силуанова, 1% налога на прибыль будет консолидироваться в федеральном бюджете для оказания поддержки регионам. Это 121 млрд руб., из которых 100 млрд руб. планируется передать в фонд финансовой поддержки регионов для поддержки наиболее нуждающихся из них. «20 млрд руб. предусматривается для поощрения регионов, которые обеспечивают высокий уровень роста», - добавил он.

Наряду с финансовой поддержкой будут увеличены и требования к регионам, планирует Минфин. "Субъекты Федерации будут заключать обязывающие соглашения с Минфином, где будут заявлять о создании рабочих мест и об увеличении инвестиций. Это должно стимулировать субъекты к созданию собственной доходной базы", - сказал руководитель ведомства.