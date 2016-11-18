Правительство согласилось приравнять поддержку экспорта сельхозпродукции к поддержке экспорта оружия

Минсельхоз внес в правительство программу поддержки экспорта сельхозпродукции, благодаря которой она получит такое же значение, как экспорт товаров промышленности и оборонного сектора. Как передает ТАСС, это заявил замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко. «Буквально вчера мы доложили в правительство и помощнику президента Андрею Белоусову окончательный вариант подпрограммы поддержки экспорта продукции АПК, - сказал он. - Правительство поддержало предложение Минсельхоза, и сегодня поддержка экспорта продукции АПК станет полноценным направлением, как и поддержка промышленной продукции, военно-технического назначения и т. д.».