Дворкович: правительство навсегда отказалось от экспортной пошлины на пшеницу

Правительство навсегда отказалось от экспортной пошлины на пшеницу, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на II Всемирном зерновом форуме. «Мы на 99% уверены, что к этому не вернемся. Надеюсь, никакой ситуации форс-мажора не будет», - цитирует его ТАСС.

Чиновник признал, что введение экспортной пошлины было не лучшим решением, но, по его словам, в той макроэкономической ситуации другого выхода не было.

Пошлина на экспорт пшеницы из России начала действовать с лета 2015 г. После введения пошлины формула ее расчета несколько раз менялась. Она составляла 50% от таможенной стоимости минус 6500 руб., но не менее 10 руб. за 1 т. Правительство обнулило экспортную пошлину на пшеницу с 23 сентября 2016 г. по 1 июля 2018 г.