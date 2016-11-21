Участники саммита АТЭС продлят до 2020 года мораторий на протекционистские меры

Лидеры стран АТЭС договорились продлить до 2020 г. мораторий на протекционистские меры и сохранять открытость своих рынков. Как сообщает «Интерфакс», это говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Лиме. Также они обещают «сворачивать уже действующие протекционистские и искажающие торговлю меры, которые ослабляют торговлю, замедляют восстановление и затрудняют развитие мировой экономики», цитирует агентство.

Участники саммита также договорились воздерживаться от манипуляций с обменными курсами и девальвации. Чрезмерная волатильность и неупорядоченные колебания обменных курсов «могут иметь негативные последствия для экономической и финансовой стабильности», следует из декларации.

Мировые рынки энергоресурсов должны быть прозрачными и стабильными, считают лидеры стран АТЭС. Они подтвердили готовность к развитию энергетического сотрудничества, в том числе в сферах возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, в целях создания условий для роста торгово-инвестиционной активности и экономического развития при обеспечении доступа всех экономик региона к источникам энергии.

Также участники саммита призвали все экономики решительно бороться с коррупцией, в особенности с подкупом отечественных и иностранных чиновников.