Абэ: Транстихоокеанское партнерство теряет смысл без США

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве не будет иметь смысла без участия США, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам саммита АТЭС в перуанской Лиме. Абэ принял участие во встрече участников соглашения, прошедшей в рамках саммита, передает Reuters. Никто из участников дискуссии не мог себе представить, что кто-либо кроме США может запустить в действие механизм соглашения.

Отказ от ТТП стал первым пунктом в плане избранного президента США Дональда Трампа на ближайшие 100 дней его правления после инаугурации 20 января. Как следует из видеообращения Трампа, Транстихоокеанское партнерство он считает для США «потенциальной катастрофой».

Генсекретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга пообещал, что Япония будет прилагать усилия к реализации соглашения о партнерстве и добиваться его вступления в силу как можно раньше, сообщает «Интерфакс». При этом он отказался комментировать планы Трампа.

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве было подписано в феврале 2016 г. 12 главами региона. Оно предполагает создание обширной зоны свободной торговли.