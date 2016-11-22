Благосостояние населения мира увеличилось на 1,4% – Credit Suisse

Благосостояние населения мира в период с середины 2015 г. до середины 2016 г. увеличилось на $256 трлн, говорится в докладе Global Wealth Report, подготовленном Credit Suisse. Таким образом, благосостояние выросло на 1,4% по сравнению с прошлым периодом. Тем не менее прирост богатства отстает от темпов роста населения, отмечают аналитики.

Рекордсменом по росту личного состояния населения стала Япония, показатель благосостояния вырос благодаря укреплению иены к доллару на 19% ($3,9 трлн) до $24 трлн.

США впервые после финансового кризиса уступили лидирующую позицию, однако восьмой год подряд показали положительную динамику. Благосостояние американцев повысилось на $1,7 трлн и составило $85 трлн.

Еще в шести государствах – Германии, Франции, Канаде, Новой Зеландии, Индонезии и Бразилии – темпы роста благосостояния превышали $100 млрд.

Население Великобритании обеднело на 1,2 трлн фунтов стерлингов ($1,5 млрд), или примерно на 10%. Аналитики Credit Suisse объясняют, что отрицательный показатель стал последствием решения о выходе страны из Евросоюза (Brexit). Число долларовых миллионеров в Великобритании сократилось на 15% по той же причине.

По сравнению с началом века развивающиеся экономики оказывают большее влияние на распределение богатства в мире. В 2000 г. на страны с развивающейся экономикой приходилось лишь 12% мирового богатства, сегодня же этот показатель достиг отметки в 18%. Только в одном Китае проживает 9% населения, которое владеет мировым богатством, что значительно выше, чем во Франции, Германии, Италии и Великобритании.

Credit Suisse отмечает дальнейшее усиление имущественного неравенства в мире: всего 10% человек владеют 89% всех мировых активов. Аналитики подчеркивают тревожную тенденцию: по их оценкам, 9% взрослого населения в мире являются должниками.