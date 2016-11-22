Темпы роста мировой экономики замедлились и будут ниже 3% в 2016 году – Силуанов

Темпы роста мировой экономики замедлились и в 2016 г. будут ниже 3%, сообщил министр финансов Антон Силуанов на форуме «Ловушка новой нормальности».

«Мировая валютная организация (МВФ) четыре раза пересматривала прогноз (темпов роста мировой экономики). Последние данные – 3,5% по итогам 2016 г. По нашим данным – еще ниже. Посмотрим, как будет складываться ситуация, но, скорее всего, темпы роста мировой экономики будут ниже 3%», – сказал он.