Минфин старается уложиться в дефицит бюджета в 3,7% в 2016 году

Минфин старается уложиться в заявленный ранее дефицит бюджета России в 2016 г., заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Мы стараемся, да [уложиться в дефицит бюджета в 3,7% в 2016 г.]», – сказал он.

Ранее в октябре Минфин ухудшил прогноз дефицита бюджета России в 2016 г. с 3,5 до 3,7% ВВП. Такой показатель закреплен в поправках к бюджету-2016, принятых Госдумой.

Бывший министр финансов Алексей Кудрин ранее заявлял, что дефицит бюджета в текущем году будет выше заявленного финансовым ведомством показателя и составит около 3,9%.