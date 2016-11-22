Минтруд предлагает ввести гарантии по минимальной доходности пенсионных накоплений

Министерство труда и социальной защиты предлагает ввести гарантирование не только основной суммы пенсионных накоплений, но и минимальной доходности, заявил замминистра Андрей Пудов на международном форуме Финансового университета «Ловушка "новой нормальности».

«Сегодня в рамках ОПС (обязательное пенсионное страхование) в отношении пенсионных накоплений гарантии касаются только номинала, а не тех показателей, которые связаны с доходностью. Мы предлагаем включить в том числе показатель минимальной доходности», – сказал он, отметив, что необходимо обеспечить «точки роста пенсионных накоплений».

Говоря о новой концепции пенсионного страхования, предложенной Минфином и Банком России, Пудов отметил, что она должна быть не квазидобровольной, а по-настоящему добровольной.

«Разница заключается в том, что ты туда попадаешь автоматически или со своего информированного согласия. С нашей точки зрения, это должно быть информированное согласие», – отметил Пудов.

В настоящее время обсуждается новая концепция пенсионного обеспечения. Она должна заработать в 2018 г. Новая система предполагает более активное участие граждан в формировании своих накоплений и предоставление им различных льгот.