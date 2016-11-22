Кремль не согласен со сравнением состояния российской экономики с инфарктом

Сравнение состояния российской экономики с инфарктом миокарда – это личная точка зрения советника президента Сергея Глазьева, Кремль и ведущие экономисты ее не разделяют. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Глазьев в данном случае высказывал исключительно личную точку зрения, – заявил он. – Мы ее не разделяем».

Глазьев сделал такое заявление, выступая на форуме Финансового университета «Ловушки "новой нормальности», передает RNS. «Как нетрудно было предвидеть, и мы уже об этом говорили, как только денежные власти пошли по пути освобождения курса рубля в свободное плавание, тут же мы получили девальвационный скачок, инфляционный шок, от которого до сих пор не можем оправиться. И наша макроэкономическая система подобна больному инфарктом миокарда», – сказал он.