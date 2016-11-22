ОПЕК к вечеру может согласовать детали плана по сокращению добычи

«К концу дня, вероятно, все будут участвовать» в соглашении об ограничении нефтедобычи, сказал журналистам член нигерийской делегации Ибрагим Вайа. Такое мнение он высказал во вторник в Вене, в начале второго дня заседаний стран ОПЕК, которые пытаются согласовать технические параметры договоренности, передает The Wall Street Journal.

Проблемы, между тем, сохраняются, и связаны они прежде всего с определением текущих уровней добычи ряда стран, на основании которых будет производиться расчет конкретных квот. ОПЕК определяет уровень добычи своих членов на основании вторичных источников – оценок аналитиков, консультантов, трейдеров, СМИ, данных о фрахте и движении танкеров. Представители Ирана и Ирака неоднократно заявляли, что в реальности их страны добывают больше нефти, чем сообщает картель. Иран также настаивал на своем праве наращивать добычу до досанкционных уровней. Однако, по словам представителей ОПЕК, переговоры сейчас проходят в позитивном ключе, в отличие от предыдущей встречи, когда они застопорились из-за споров об объемах добычи Ирана и Ирака, передает WSJ.

Министр нефти Ирака Джабар аль-Ляиби заявил в воскресенье, что представит новые предложения для разрешения этих противоречий. Они пока не рассматривались, сказал журналистам Вайа.

По его словам, соглашение о сокращении добычи будет действовать полгода, а не год, как предполагалось ранее. Следить за его исполнением будет технический комитет ОПЕК.

Страны картеля планируют на саммите 30 ноября одобрить предварительные договоренности об ограничении предложения нефти.