Путин сформулировал экономико-философский вопрос для приватизации

Бывает, что государственное имущество продается дешевле первоначально заявленной рыночной стоимости, признал на форуме Общероссийского народного фронта президент Владимир Путин. Он объяснил, что с момента определения рыночной стоимости и после прохождения всех процедур цена актива может упасть, передает ТАСС.

«Это выбор всегда: вообще что-либо продавать в условиях падения рынка или оставить на будущее, это экономико-философский вопрос. Есть специалисты, которые считают, что цель приватизации не только в том, чтобы получить фискальный результат - как можно больше собрать денег в бюджет, а цель заключается в том, чтобы изменить структуру самой экономики в надежде на то, что, попав в частные руки, та или иная собственность начнет лучше функционировать и в конечном итоге даст лучший эффект, а государство получит большие деньги в виде налоговых поступлений», - сказал он.

Также Путин сказал, что нужно продолжить контролировать приватизацию гособъектов. Он предположил, что «если покопаться», то, наверное, можно найти злоупотребления, совершенные в прошлые годы.

Говоря о площадках по продаже госимущества, президент напомнил, что раньше «на каждую приватизационную сделку Росимущество привлекало к конкурсу какую-то компанию». «В конечном итоге это привело к тому, что увеличилось количество банкротств и необоснованно долго затягивались процедуры подготовки к аукционам», - напомнил он. Поэтому правительство решило назначить две структуры для проведения аукционов. «Нужно ли возвращаться к прежней системе? Давайте мы все-таки посмотрим, как отработают эти два избранных правительством агента», - предложил Путин.