ФНС не раскроет итоги амнистии капиталов

Федеральная налоговая служба (ФНС) не будет раскрывать информацию об итогах амнистии капиталов в России, сообщил руководитель налогового ведомства Михаил Мишустин в рамках коллегии ФНС.

«Мы такую информацию не раскрываем. Мы считаем, что информация, связанная с налоговым декларированием для каждого налогоплательщика, закрыта», - сказал он, отвечая на вопрос об итогах кампании по добровольному декларированию зарубежных активов российских граждан, которая завершилась летом текущего года.

Руководитель ФНС отказался даже назвать общее количество участников амнистии и общую стоимость задекларированного имущества и капитала.

Ранее в интервью «Коммерсанту» Мишустин отметил, что в целом амнистия «прошла успешно».