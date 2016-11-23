Минтранс прокомментировал сообщение о распространении «Платона» на 3,5-тонники

Минтранс России не предпринимает действий, направленных на введение платы с автомобилей массой свыше 3,5 т на федеральных, региональных и муниципальных дорогах. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства.

Ранее «Ведомостям» федеральный чиновник рассказал, что Минтранс выясняет, стоит ли ввести сбор за проезд по федеральным трассам с автомобилей массой от 3,5 до 12 т. Похожий контракт опубликован на сайте госзакупок - «Научное обоснование целесообразности введения на территории России системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам общего пользования транспортных средств с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 т включительно в целях поэтапного перехода к принципу "пользователь платит"».

«Научно-исследовательская работа направлена лишь на выявление возможности и целесообразности таких действий. Проведение такой работы является общемировой практикой, реализуемой во многих развитых странах», - объяснили в ведомстве.

В пресс-релизе говорится, что в работе учитываются социально-экономические последствия введения такой платы, анализируется текущая конъюнктура рынка автомобильных грузоперевозок и просчитываются все возможные варианты с целью принятия взвешенных решений.

«Необходимо дождаться итогов НИР, а пока говорить о том, что такая плата будет введена, а тем более о каких-либо сроках, нельзя, т. к. итогом работы может стать, в том числе, выявление нецелесообразности и преждевременности принятия таких решений», - подчеркнули в Минтрансе.

Кроме того, в ведомстве напоминают, что НИР проводится в рамках поручений президента по итогам президиума Госсовета в октябре 2014 г.