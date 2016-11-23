Мосгордума приняла бюджет с дефицитом в 217 млрд рублей в 2017 году

Мосгордума приняла городской бюджет на 2017-2019 гг. в окончательной редакции, сообщает ТАСС. По оценке спикера заксобрания Алексея Шапошникова, бюджет сохранит социальную направленность, но также позволит и «создавать комфортную городскую среду».

Объем доходов бюджета запланирован в 2017 г. в размере 1,758 трлн руб., в 2018 г. - 1,845 трлн руб., в 2019 г. - 1,939 трлн руб. Расходная часть составит в 2017 г. 1,976 трлн руб., в 2018 г. - 1,933 трлн руб., в 2019 г. - 1,949 трлн руб. Дефицит бюджета в 2017 г. будет равен 217 млрд руб., в 2018 г. - 88 млрд руб., в 2019 г. - 9,7 млрд руб.

Ко второму чтению проекта бюджета в документ были внесены и затем одобрены девять поправок редактора, напоминает ТАСС. Поправки редактора касаются распределения расходов бюджета по ведомствам, целевым статьям и видам расходов и по государственным программам и подпрограммам, а также касаются отдельных аспектов межбюджетных отношений с внутригородскими муниципальными образованиями.

Редактор законопроекта, руководитель городского департамента финансов Елена Зяббарова отметила, что поправками предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на реализацию отдельных мероприятий за счет резервного фонда, предусмотренного в проекте бюджета, по согласованию с мэром Сергеем Собяниным. «На обустройство дворов системой водоотведения и капремонт асфальта в 2017 г. - 500 млн руб., на проведение мероприятий по установке подъемников в подъездах жилых домов, где проживают инвалиды или маломобильные граждане, дополнительно в 2017 г. предлагается направить 136 млн руб., в 2018 и 2019 гг. - по 421 млн руб.», - сказала она.

Самой объемной по финансовому обеспечению является программа «Социальная поддержка жителей города Москвы»: за три года на нее планируется выделить 1,2 трлн руб., что превышает пятую часть финансирования всех госпрограмм, отмечает ТАСС.