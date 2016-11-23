Инфляция в России за прошедшую неделю ускорилась до 0,2%

Инфляция в России с 15 по 21 ноября 2016 г. составила 0,2% против 0,1% неделей ранее. С начала месяца инфляция набрала 0,4%, с начала года - 4,9%. Такие данные приводятся в материалах Росстата.

Для сравнения: инфляция в ноябре 2015 г. составила 0,8%.

Исходя из данных ведомства в годовом выражении инфляция на 21 ноября 2016 г. выросла на 0,1 п. п. до 6,1%.

За прошедшую неделю цены на сливочное масло выросли на 1,2%, куриные яйца и сыр - на 0,8% и 0,7% соответственно, мясо кур, молоко, сметану, творог и чай - на 0,3-0,4%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 0,5%, гречневая крупа, пшено, подсолнечное масло - на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,5%, в том числе на свежие огурцы и помидоры - 8,2% и 5,2% соответственно.

На бензин цены практически не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,5%, отмечает ведомство.