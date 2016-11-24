Вклад санкций в спад товарооборота с ЕС не превысил 10% - Дворкович

Товарооборот России с ЕС за 4 года сократился в два раза в основном за счет падения сырьевых цен, санкции повлияли лишь на 10%. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на Российско-германской сырьевой конференции.

«К примеру, с Европейским союзом объем нашей торговли упал примерно в два раза за последние четыре года. Почему? На 90% из-за падения сырьевых цен и последовавшей за этим девальвацией нашей национальной валюты. Соответственно снизились объемы и экспорта, и импорта. Санкции, конечно, повлияли, сыграли свою роль (и западные санкции, и продэмбарго). На долю этого фактора я отвожу не более 10%», - сказал он.

Внешнеторговый товарооборот между Россией и Европейским союзом снизился за время ухудшения отношений и введения санкций к концу 2015 г. почти вдвое - до 235 млрд евро. В том числе в 2015 г. он снизился на треть.