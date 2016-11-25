Минпромторг требует от автоконцернов открыть сервисы в каждом регионе, включая Крым

Одним из критериев предоставления автоконцернам господдержки в 2017 г. может стать наличие у них официальных сервисных центров в каждом регионе, пишет «Коммерсантъ». Ее предполагаемый объем оценивается в 60 млрд руб. Конкретных документов пока нет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Официальные сервисные центры должны присутствовать в каждом регионе, включая Крым и Севастополь, говорят в Минпромторге. Правда, в этих регионах многие компании работают по субдилерским схемам. Не исключено, что им придется выбирать: оказаться без господдержки или под угрозой штрафов за работу в Крыму. В группе риска фигурируют Renault, Toyota и Ford. Официально в Крыму есть российские Lada, УАЗ, группа ГАЗ, европейские PSA Peugeot Citroen, VW Group, корейские Hyundai и Kia, китайские Lifan, Chery, Geely, а также японский Nissan.

В ФАС не поддерживают идею принудительного открытия сервисных центров, в Минэкономики информация об инициативе пока не поступала. Одним из критериев предоставления автоконцернам господдержки в 2017 г. может стать наличие у них официальных сервисных центров в каждом регионе, пишет «Коммерсантъ». Ее предполагаемый объем оценивается в 60 млрд руб. Конкретных документов пока нет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

В ФАС не поддерживают идею принудительного открытия сервисных центров, в Минэкономики информация об инициативе пока не поступала.