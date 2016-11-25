Разморозка части накопительной пенсии возможна в 2018 году – Минэкономразвития

Министерство экономического развития считает, что к вопросу частичной разморозки накопительных пенсий можно вернуться в 2018 и последующих годах в связи с новой пенсионной концепцией, сообщил статс-секретарь - заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.

«Мы находимся на развилке, развилка эта не 2017 г., а 2018 г. и все последующие. Я считаю, что у нас есть все возможности, даже после ряда принятых краткосрочных решений, вернуться на ту траекторию, на которую встали. Пути не закрыты, никаких решений, которые бы закрывали нам эти пути, пока не принято», - сказал Фомичев на конференции «Пенсионная система России: стратегии и риски».

Он отметил, что предложенная Минфином и ЦБ концепция пенсионного обеспечения «вполне рабочая», позволяет решать то, что сейчас не могут совместно решить обязательная накопительная и распределительная части пенсионной системы.

«Проблема накопительной части сейчас, по большому счету, одна - это мораторий. Есть обоснованные опасения, что бюджет находится в такой ситуации, что в полном объеме восстановить средства, которые сейчас заморожены, в размере 6% и направить в обязательную накопительную компоненту вряд ли в 2017, 2018 и 2019 гг. возможно. Наше предложение - начать частичную разморозку в размере 1-3%, может быть, в последующем отказаться от доведения до всех 6%, если мы одновременно будем вводить систему индивидуального пенсионного капитала и создавать стимулы для работодателей в части зачета взносов в обязательную пенсионную систему в качестве части индивидуального пенсионного капитала», - сказал Фомичев.

По его мнению, отмена накопительного элемента в обязательном пенсионном страховании - неверный шаг, поскольку это будет «огромным ударом по доверию ко всей политике государства в части пенсионных сбережений».

Минфин ранее не исключал разморозки накопительных пенсий, но только если будут деньги в бюджете. «В случае, если бюджетная ситуация изменится, когда появится такая возможность, можно рассмотреть частичную разморозку - например, если нефть будет стоить $80 за баррель», - сказал в октябре заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По оценкам Минфина, в 2016 г. замораживание накопительных взносов сэкономило бюджету 344 млрд руб. – на столько был снижен трансферт. Дальше ежегодно бюджет будет экономить около 400 млрд руб.