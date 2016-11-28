Morgan Stanley ухудшил прогноз роста российской экономики

Morgan Stanley понизил прогноз роста ВВП России в 2017 г. с 1,4 до 1,2%, ожидая слабого потребительского спроса из-за оптимизации бюджета, говорится в обзоре инвестбанка.

Эксперты считают, что восстановление российской экономики станет заметно уже в IV квартале 2016 г., однако его динамика будет хуже ожиданий.

«Темпы роста экономики по-прежнему будут зависеть от динамики нефтяных котировок, а также от внутренней и внешней политики. Относительно цен на нефть наши ожидания остаются без изменений. Мы ожидаем, что в среднем стоимость нефти марки Urals в 2017 г. составит $50 за баррель и поднимется до $53 за баррель в 2018 г. Между тем планируемая жесткая экономия окажет давление на потребительский спрос, который, по нашим новым оценкам, вырастет в 2017 г. на 1,1% против 2,1%, ожидавшихся ранее. В 2018 г. восстановление потребительского спроса в преддверии президентских выборов будет более заметным, и он вырастет по итогам года на 2,3%», – говорится в обзоре.

Аналитики надеются, что правительство начнет проводить структурные реформы, так как их отсутствие значительно ограничивает потенциал роста российской экономики. По оценкам экспертов, если в России не произойдет изменений, потенциальный рост будет ограничен 1,1% в 2017–2019 гг. и 1,8% в долгосрочной перспективе.

Как ожидают аналитики, в 2017 г. ключевая ставка будет снижена на 150 базисных пунктов – до 8,5%.

«По нашим оценкам, в среднем по 2017 году инфляция составит в России 5,1% и замедлится до 4,7% к концу года. Первое снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов мы ожидаем в I квартале 2017 г., далее она будет понижена на 25 базисных пунктов во II квартале. К концу года ключевая ставка в России составит 8,5% (консенсус-прогноз – 8,2%). К концу 2018 г. инфляция замедлится незначительно – до 4,5%, что позволит ЦБ снизить ключевую ставку только дважды: по 25 базисных пунктов – до 8% к концу года», – говорится в обзоре.