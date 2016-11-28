ОЭСР снизила прогноз роста мирового ВВП с 3 до 2,9% в 2016 году

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в понедельник пересмотрела прогноз роста мировой экономики в 2016 г. с 3 до 2,9%, предупредив о сохранении рисков «ловушки низкого роста».

Оценка роста мирового ВВП в 2017 г. сохранена на уровне 3,3%, говорится в докладе организации. ОЭСР отмечает слабость инвестиций и внешней торговли, но рассчитывает на умеренное усиление темпов роста мировой экономики (до 3,6% в 2018 г.) благодаря более активному использованию мер налогово-бюджетной политики.